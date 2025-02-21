Росія використала Китай, щоб навʼязати свої наративи Європі та США - ISW

МЗС РФ випустило маніпулятивне повідомлення про зустріч керівників МЗС Росії та Китаю.

Москва намагається використати Пекін для навʼязування Сполученим Штатам та Європі своїх інтересів у питанні війни проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що голова МЗС РФ Сергій Лавров 20 лютого провів зустріч з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки (КНР) Ван І.

Після переговорів МЗС РФ випустило повідомлення про те, що словами Вана, підхід КНР до вирішення війни в Україні зосереджений на усуненні "першопричин війни".

Водночас повідомленні МЗС КНР все заперечили. Там заявили, що усунути "першопричини" війни прагне Росія, а не КНР.

Експерти припускають, що МЗС РФ свідомо зробило таку помилку, щоб підняти свій міжнародний авторитет за рахунок Китаю.

"Російські офіційні особи чітко визначили "першопричини" війни, як нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід у районах біля російського кордону. Це свідчить про те, що Кремль і надалі прагне нав'язувати свою волю та інтереси безпеки Сполученим Штатам і Європі та не зацікавлений у компромісі з цією вимогою", - йдеться у звіті ISW.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надав країнам Європи три тижні для того, щоб узгодити "капітуляцію" України.

Ми раніше інформували, що США виступили проти називання Росії "агресором" у заяві G7.

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