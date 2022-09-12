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Росія використовує аналог ядерної зброї: Клімкін розповів, чим Кремль шантажує країни Європи

Дата публікації
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13к
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Росія використовує аналог ядерної зброї: Клімкін розповів, чим Кремль шантажує країни Європи

Фото: Associated Press

Ніхто у світі вже не буде вважати РФ надійним постачальником.

Росія, яка розв'язала повномасштабну війну проти України, сьогодні використовує свій газ як енергетичний аналог ядерної зброї проти країн Європи. 

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін. 

"Росія продовжує застосовувати проти Європи газовий шантаж. Там вимагають скасувати санкції в обмін на відновлення постачання газу. Водночас ми бачимо, як населення європейських країн переймається цією проблемою, ми бачимо заклики у соцмережах припинити підтримку України. Що це – робота кремлівських ботів чи реальні настрої людей? І що, власне, робитиме Європа? – І те, і інше. Ми бачимо, що є суттєвий прошарок людей, для якого те, що відбувається сьогодні навколо них, важливіше, ніж все решта. Але Європейський Союз, навпаки, намагається піднімати ставки. Він серйозно обговорює запровадження обмеження на ціну російського газу – приблизно так, як було погоджено щодо російської нафти і нафтопродуктів", - вважає Клімкін.

Він додає, що фактично йдеться про те, щоб взагалі зламати залежність і монополію Росії на будь-яких енергетичних ринках.

"Це вже такий енергетичний аналог ядерної зброї. Тому сто відсотків, що не буде намагання з'їхати. Навпаки, я відчуваю настрої в ЄС, що на підняття ставок і на хамську поведінку, коли вони кажуть, "у нас олія з турбіни тече", буде підняття ставок. Ніхто у світі вже не буде вважати Росію надійним постачальником. Ця мантра 50 років не просто добігає свого кінця. Вона вже остаточно завершилась", - наголосив колишній очільник МЗС України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 201-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
13к
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