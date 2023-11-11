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Росія використовує історію як зброю – розвідка Британії пояснила цілі Кремля

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Росія використовує історію як зброю – розвідка Британії пояснила цілі Кремля

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Керівництво Росії все більше використовує історію як зброю, щоб насадити антизахідні настрої росіянам та залякати західних сусідів РФ.

Федеральне архівне агентство Росії опублікувало збірник документів "Про історичну єдність росіян і українців".

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії.  

Збірник починається статтею президента Росії Володимира Путіна на цю тему, опубліковану в липні 2021 року, а одразу за нею йде його звернення щодо ситуації в Україні, виголошене 21 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

"У книзі представлено 242 документи, починаючи від 11 століття і закінчуючи 20 століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і нібито підтверджують твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на "антиросійську" державу. Документи супроводжуються інтерпретаційними коментарями Путіна", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня колишній президент Росії Дмитро Медведєв написав статтю про історію російсько-польських відносин, зазначають британські аналітики.

Експрезидент РФ звинуватив Польщу в проведенні агресивної ревізіоністської "русофобської" політики, попередивши, що це може "призвести до знищення польської державності, і погрожуючи, що Росія і Білорусь здатні надати адекватну військову відповідь у разі необхідності".

У Міноборони Британії зазначили, що використання історії як зброї з боку російського керівництва посилюється, і це спрямовано на прищеплення антизахідних настроїв російському населенню та залякування безпосередніх західних сусідів Росії.

Нагадаємо, диктатор Путін видав черговий маразм про історію України.

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Дата публікації
Перегляди
727
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