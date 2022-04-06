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Росія використовує ООН, щоб поширювати брехню і виправдовувати зло - Зеленський

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Росія використовує ООН, щоб поширювати брехню і виправдовувати зло - Зеленський

Associated Press

Якщо світова спільнота не зробить висновків, то останнім гарантом безпеки держав залишиться тільки зброя.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія дискредитує ООН та всі інші міжнародні інституції, в роботі яких досі бере участь.

Про це він заявив під час свого звернення проти ночі 6 квітня. 

Український лідер нагадав, що у понеділок, 5 квітня, він звернувся до Ради безпеки ООН, яка зібралася на спеціальне засідання з приводу воєнних злочинів Росії в Бучі та загалом в окупованих районах України. 

“Сказав те, що давно потрібно було сказати саме у такому форматі. Рада безпеки ООН існує, а безпеки в світі не існує ні для кого. Це точно означає, що Організація об’єднаних націй наразі не може виконувати функцій, заради яких створювалася. І винна в цьому лише одна держава — Росія, яка дискредитує і ООН і всі інші міжнародні інституції, в роботі яких досі бере участь”, - зауважив Зеленський. 

Участь Росії в роботі міжнародних організації президент Зеленський оцінив дуже критично. “Намагається заблокувати усе конструктивне і використовувати глобальну архітектуру заради того, щоб поширювати брехню і виправдовувати зло, яке робить”, - описав він діяльність країни-агресорки.

Український лідер висловив сподівання, що світ побачить це і зробить висновки. “Якщо не зробить, то в світі залишається лише одна інституція для гарантування безпеки держав, а саме зброя”, - підкреслив він. 

Зеленський також запросив представників країн-членів Ради безпеки ООН та всім інших держав, які поважають міжнародне право, провести глобальну конференцію у мирному Києві. Метою цього зібрання, за його словами, мало б стати реформування нової “світової архітектури з огляду на все те, що робить Росія, яка все ще окупує крісло постійного члена Ради безпеки ООН, отримане нею від Радянського Союзу”.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни

Нагадаємо, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу за засіданні Ради безпеки ООН обмовився, коли хотів скинути відповідальність з російських солдатів, які вчинили масові вбивства мирних жителів Київської області.

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