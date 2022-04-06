Росія використовує ООН, щоб поширювати брехню і виправдовувати зло - Зеленський

Якщо світова спільнота не зробить висновків, то останнім гарантом безпеки держав залишиться тільки зброя.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія дискредитує ООН та всі інші міжнародні інституції, в роботі яких досі бере участь.

Про це він заявив під час свого звернення проти ночі 6 квітня.

Український лідер нагадав, що у понеділок, 5 квітня, він звернувся до Ради безпеки ООН, яка зібралася на спеціальне засідання з приводу воєнних злочинів Росії в Бучі та загалом в окупованих районах України.

Також читайте Як зупинити Росію: Зеленський дав відповідь на засіданні Радбезу ООН

“Сказав те, що давно потрібно було сказати саме у такому форматі. Рада безпеки ООН існує, а безпеки в світі не існує ні для кого. Це точно означає, що Організація об’єднаних націй наразі не може виконувати функцій, заради яких створювалася. І винна в цьому лише одна держава — Росія, яка дискредитує і ООН і всі інші міжнародні інституції, в роботі яких досі бере участь”, - зауважив Зеленський.

Участь Росії в роботі міжнародних організації президент Зеленський оцінив дуже критично. “Намагається заблокувати усе конструктивне і використовувати глобальну архітектуру заради того, щоб поширювати брехню і виправдовувати зло, яке робить”, - описав він діяльність країни-агресорки.

Український лідер висловив сподівання, що світ побачить це і зробить висновки. “Якщо не зробить, то в світі залишається лише одна інституція для гарантування безпеки держав, а саме зброя”, - підкреслив він.

Зеленський також запросив представників країн-членів Ради безпеки ООН та всім інших держав, які поважають міжнародне право, провести глобальну конференцію у мирному Києві. Метою цього зібрання, за його словами, мало б стати реформування нової “світової архітектури з огляду на все те, що робить Росія, яка все ще окупує крісло постійного члена Ради безпеки ООН, отримане нею від Радянського Союзу”.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни

Нагадаємо, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу за засіданні Ради безпеки ООН обмовився, коли хотів скинути відповідальність з російських солдатів, які вчинили масові вбивства мирних жителів Київської області.

Читайте також: