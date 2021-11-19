Росія винна у відсутності прогресу щодо мирного регулювання на сході - тимчасова повірена у справах США в Україні

Росія винна у відсутності прогресу щодо мирного регулювання на сході - тимчасова повірена у справах США в Україні

Росія продовжує перекидати вину за нестачу прогресу в мирному процесі.

Дії РФ в питанні мирного врегулювання на сході України не відповідають духу співпраці і є неконструктивними, що не дозволяє говорити про зміни на краще.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, - пише Укрінформ.

Квін зауважила, що публічні дії Росії не свідчать про зміни на краще.

“На додачу до того, що ми бачимо публічно - рух військ, ми також спостерігаємо ряд провокативних заяв від росіян. Вони дали коментарі, які, я б сказала, не відповідають духу співпраці (у питанні мирного врегулювання на сході України – ред.) чи духу визнання територіальної цілісності України. Вони (РФ – ред.) продовжують перекидати вину за нестачу прогресу в мирному процесі, тоді як це їхня вина. Ми розглядаємо це як неконструктивний підхід до мирного врегулювання, до співпраці з міжнародними партнерами”, - сказала вона.

Водночас дипломат зауважила, що адміністрація президента США Джозефа Байдена вірить в діалог, та висловила сподівання, що контакти з російською стороною триватимуть.

Нагадаємо, що британський прем'єр Борис Джонсон пояснив, що Велика Британія підтримує Україну не через ворожість до РФ, а через "прихильність до демократії та свободи".

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Сполученого Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.

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