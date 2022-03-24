Росія висилає низку дипломатів США та оголошує їх персонами нон ґрата

Росія висилає низку дипломатів США та оголошує їх персонами нон ґрата

Це сталося після вислання Вашингтоном 12 дипломатів з постпредства Росії при ООН в Нью-Йорку.

Росія заявила, що висилає низку американських дипломатів з РФ у відповідь на видворення Вашингтоном 12 дипломатів з постійного представництва Росії при ООН в Нью-Йорку, а також російського співробітника Секретаріату ООН.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.

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Одному з дипломатів США у Москві вручили список висланих американських дипломатів, які тепер оголошені персонами нон ґрат.

"23 березня викликаному в МЗС старшому дипломату дипмісії США в Москві було вручено ноту зі списком американських дипспівробітників, яких видворяють і оголосили persona non grata, у відповідь на видворення Вашингтоном дипломатів постпредства Росії при ООН у Нью-Йорку, а також російського співробітника секретаріату ООН", - сказано в повідомленні.

Також у відомстві додали, що повідомили американській стороні про "рішучу й адекватну відповідь на будь-які ворожі дії США проти РФ".

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