Росія висилає з країни працівника посольства Чорногорії

До МЗС Росії викликали посла Чорногорії Мілорада Шпіновича та вручили йому ноту про оголошення працівника посольства держави персоною нон грата.

У російському дипломатичному відомстві пояснили, що це заходи у відповідь на дії Чорногорії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС РФ.

"Ця міра є відповіддю на ухвалене 7 квітня чорногорською стороною нічим не обґрунтоване рішення оголосити persona non grata низку дипломатів Посольства Росії в Подгориці", – написали в російському міністерстві.

Нагадаємо, 8 квітня Чорногорія запровадила санкції проти Росії за її вторгнення до України.

Франція прислала свого посланця до Києва: що ховається за дипломатичним візитом

Читайте також: