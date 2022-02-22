Росія визнає "ДНР" і "ЛНР" у тих межах, де "поширюється дія влади ОРДЛО" - МЗС РФ

Росія визнає "ДНР" і "ЛНР" у тих межах, де "поширюється дія влади ОРДЛО" - МЗС РФ

Пєсков заявив, Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у тих межах, "у яких вони себе проголошували".

Росія визнає "ДНР" і "ЛНР" у тих межах, де "поширюється дія влади ОРДЛО". Тобто, як стверджують бойовики, у межах Донецької і Луганської областей.

Про це заявив заступник очільника МЗС РФ Андрій Руденко, пише пропагандистське видання "Інтерфакс".

"Кордони, в рамках яких керівництво "ДНР" та "ЛНР" здійснює свої владні повноваження та юрисдикцію", - сказав Руденко журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у тих межах, "у яких вони себе проголошували".

Варто зазначити, що у так званому "законодавстві ОРДЛО" зазначено, що території "ДНР" і "ЛНР" – це території Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Варто зазначити, що увесь цивілізований світ засудив визнання Кремлем ОРДЛО, яке є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Читайте також: