Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у межах, "у яких вони себе проголошували", - Пєсков

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у межах, "у яких вони себе проголошували", - Пєсков

Associated Press

Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у тих межах, "у яких вони себе проголошували".

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Варто зазначити, що увесь цивілізований світ засудив визнання Кремлем ОРДЛО, яке є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Читайте також:

Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": Євросоюз готується оголосити санкції проти Росії

Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": Євросоюз готується оголосити санкції проти Росії
Наступна публікація