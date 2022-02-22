Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у межах, "у яких вони себе проголошували", - Пєсков

Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у межах, "у яких вони себе проголошували", - Пєсков

Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

Росія визнає "ДНР" та "ЛНР" у тих межах, "у яких вони себе проголошували".

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Варто зазначити, що увесь цивілізований світ засудив визнання Кремлем ОРДЛО, яке є прямим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

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