Росія внесла Угорщину до списку "недружніх країн": у Зеленського відреагували

Російський список "недружніх країн", до якого Москва 30 березня внесла Угорщину, став знаком якості.

Так рішення РФ прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Перебування у списку "недружніх до РФ країн" - це знак якості. Це несприйняття корупції, тортур, мародерства, неконтрольованої агресії та вбивств невинних людей", - пише Подоляк у своєму Twitter.

Радника голови ОП наголошує: чим ближче Україна до перемоги, тим більше країн потрапить до російського списку "недружніх".

Відносини Москви та Будапешта

Росія внесла Угорщину до списку "недружніх країн" нібито через те, що Будапешт "підписався під усіма антиросійськими санкційними ЄС".

Угорська президент Каталін Новак заявила, що вона підтримує мирний план для України, який передбачає виведення російських військ з території України.

Тим часом уряд Угорщина наклав вето на спільну заяву щодо виданого Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт відмовився брати участь у спільній закупівлі боєприпасів для України за планом ЄС.

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