Росія впаде, а Україна буде в НАТО і ЄС: про що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції

ТСН.ua зібрали головні тези виступу глави держави.

Росія впаде цього року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія програє цього року і українській перемозі у війні немає альтернативи.

"Росія і Голіаф впадуть цього року. І нам вдасться це завершити, так, як вдалося Давиду. Ми переконаємо всіх, що немає альтернативи нашій перемозі", – наголосив Зеленський.

Перемога залежить від термінів постачання зброї

Президент Зеленський заявив, що Росія досі має потенціал для знищення України, тож будь-яке зволікання з постачанням зброї для України є помилкою.

"На жаль, Путін має потенціал, на жаль він намагається виграти час, щоб торгуватися зі світом, і він все ще може зруйнувати багато життів. Тому ми маємо наростити зусилля, активізуватися, ми маємо пришвидшити поставки зброї Україні, щоб збільшити зброю Голіафа, щоб зменшити потенціал Росії", - наголосив Зеленський і додав, що будь-яка затримка – це помилка.

Фото: Associated Press

Україна стане членом ЄС і НАТО

Глава держави наголосив, що тепер немає альтернативного розвитку подій, окрім як вступ України до Євросоюзу та НАТО.

"Чи зараз час бути для України частиною ЄС? Це вже не питання. Ми уже здобули статус країни-кандидата. Ми уже готуємося почати переговори про членство. Ми уже поєднані із європейською економікою, логістикю та енергетикою. Немає альтернативи українській перемозі. Немає альтернативи Україні в ЄС. Немає альтернативи Україні у НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Тому немає і не буде альтернативи, щоб позбутися російської агресії остаточно, звільнити землю, людей", - наголосив Зеленський.

Путін боїться втратити себе у своїй державі

Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін боїться втратити себе в своїй державі. А саме цим для нього обернеться празка у війні проти України, яку затіяв Кремль.

"Якщо ми зламаємося, він буде їсти далі інші держави, які були колись в СРСР. Тому абсолютно зрозумілі його кроки. Його програш на полі бою – це його програш всередині держави. От чого він боїться – втратити себе в своїй державі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 лютого, у столиці Баварії розпочалася триденна 59-та Мюнхенська конференція з безпеки. Відкрив захід президент України Володимир Зеленський.

Слід зазначити, що минулорічна Мюнхенська конференція відбувалася лише за за кілька днів до початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді, 19 лютого, Володимир Зеленський особисто взяв у ній участь і попередив світ про небезпеку.

ТСН.ua зібрав всі цікавинки про чергову зустріч у Баварії.

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