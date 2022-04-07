"Росія все ще готує плани нового наступу": Зеленський закликав Кіпр заблокувати яхти і "золоті паспорти"

Потрібно зробити ще набагато більше як на рівні ЄС, так і на національному рівні, щоб зупинити цю війну, щоб примусити Росію до миру, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що аби примусити Росію до миру, необхідно закрити всі порти демократичного світу для російських суден. А Кіпр, зокрема, міг би щонайменше заморозити використання росіянами усіх належних їм яхт та інших суден.

Про це український президент сказав під час своєї промови у Палаті представників Кіпру.

"Росія все ще готує плани нового наступу проти наших військ, проти наших міст... Російське керівництво досі не хоче всерйоз шукати миру з Україною. У відповідь на всі наші переговорні пропозиції, які вже давно могли бути прийняті в інтересах миру, в інтересах усіх у Європі, ми чуємо хіба що словесну гру", – повідомив Зеленський.

Він наголосив, це означає, що потрібно зробити ще набагато більше як на рівні Євросоюзу, так і на національному рівні, щоб зупинити цю війну, щоб примусити Росію до миру.

"Республіка Кіпр має надзвичайно могутні інструменти впливу на російське суспільство. Унікальну силу, яку можна поставити на службу миру. Потрібно повністю закрити всі порти демократичного світу для російських суден. Це має бути спільне рішення – на рівні Євросоюзу. Але на рівні вашої держави можливо також як мінімум заморозити використання росіянами усіх належних їм яхт та інших суден, які є у ваших водах. Ви можете зупинити чинні привілеї для громадян Росії. Починаючи від так званих золотих паспортів для усіх росіян без винятку і закінчуючи подвійним громадянством для них", – закликав український лідер.

Водночас він додав, що, можливо, якщо буде перевірено й чітко доведено, що окремі з росіян засуджують воєнні злочини своїх військових і не мають на меті використовувати юрисдикцію Кіпру для уникнення санкцій та інших обмежень проти РФ, то "лише тоді буде допустимо ставитися до цих людей по-старому".

"Потрібно зупиняти будь-які намагання російських громадян, які потрапили під санкції, обходити ці обмеження. Потрібно зробити всю належну роботу, щоб підготувати Євросоюз до неминучого ембарго на постачання енергоносіїв із Росії", – закликав Зеленський.

Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Кіпру

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що Нідерланди затримали 14 супер'яхт, які належать Росії, заморозили активи на 516 млн євро та заблокували транзакції на суму 155 млн євро в межах санкцій, запроваджених проти РФ після її вторгнення до України.

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