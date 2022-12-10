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Росія вже мала певні гарантії безпеки в минулому, які вона відкинула – німецький міністр

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росія вже мала певні гарантії безпеки в минулому, які вона відкинула – німецький міністр

Фото: Getty Images

Зокрема, такі гарантії передбачала установча угода Росія-НАТО.

Державний міністр МЗС Німеччини Тобіас Лінднер заявив, що Росія вже мала гарантії безпеки від НАТО, але сама відмовилася від них. 

Про це Лінднер сказав у інтерв'ю "Голосу Америки".

Так німецький міністр прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність гарантій безпеки для РФ, коли та повернеться за стіл переговорів.

"По-перше, зараз я не бачу жодних ознак з боку Росії, жодних ознак від Путіна, що він справді готовий вести переговори. Те, що він називає переговорами, є чимось подібним до продиктованого миру. І зрештою, ми повинні визнати, що Росія вже мала певні гарантії безпеки в минулому, які вона відкинула", – розповів Лінднер.

Він також нагадав про установчу угоду Росія-НАТО, що передбачала гарантії безпеки для Москви.

"Якщо ви подивіться на установчу угоду Росія-НАТО, у ній роз'яснено, що країни можуть стати членами Альянсу, але НАТО не розміщуватиме війська значного розміру на постійній основі в цих країнах. Тож це вже були певні гарантії безпеки Росії", – додав державний міністр.

Нагадаємо, заяву Макрона про гарантії безпеки для РФ розкритикували в Україні. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що "досить дивно, коли ти не намагаєшся допомогти жертві – а тут дуже зрозуміло, хто жертва – а думаєш, як задовольнити вбивцю".

Разом з тим Подоляк заявляв про готовність Україна гарантувати безпеку РФ в обмін на тотальну відмову Москви від ядерної зброї. Підписати угоду радник голови ОП запропонував у Будапешті.

Після хвилі критики Макрон сказав, що "не потрібно робити з мухи слона і шукати суперечності там, де їх немає".

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Дата публікації
Перегляди
750
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