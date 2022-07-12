Росія вже, по суті, провалила свої стратегічні цілі в Україні - Білий дім

Стратегічні плани російського президента Володимира Путіна щодо війни в Україні були провалені, а Кремль вочевидь не зможе досягти жодних інших намічених цілей.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, - пише Укрінформ.

«Росія вже, по суті, провалила свої стратегічні цілі в Україні», - зауважив Салліван.

«Київ, вистояв, Харків вистояв, Одеса вистояла, великі міста України на більшій території країни перебувають в українських руках, їх мужньо та вміло захищають українські військові за підтримки Сполучених Штатів і союзників по НАТО, а також інших країн з усього світу», - зазначив радник президента США.

У Путіна нічого не вийшло.

«Він і надалі не зможе досягти своїх кінцевих цілей завдяки стійкості українського народу»,- наголосив представник адміністрації США.

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За його словами, хоча сили Росії останнім часом і змогли «дюйм за дюймом» просунутися на окремих ділянках на сході України, ЗСУ змусили заплатити їх за це високу ціну. Так само росіяни платять і через санкції Заходу.

«Ми продовжимо працювати з українськими військовими й українським урядом над стратегією, яка зрештою досягне своїх цілей як на полі бою, так і за столом переговорів», - резюмував Салліван.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив бажання того, аби його американський колега Джо Байден прибув до України. За його словами, очільник Білого дому нібито не проти відвідати нашу країну. Втім, існує низка безпекових моментів.

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