Росія вже склала списки людей, яких планує вбити після вторгнення до України - Foreign Policy

Росія вже склала списки людей, яких планує вбити після вторгнення до України - Foreign Policy

Росія намагатиметься примусити українців до співпраці шляхом жорстокого терору.

За даними американської розвідки, після вторгнення до України Росія планує вбити та арештувати політиків, активістів, журналістів та російських і білоруських дисидентів.

Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на американських чиновників.

За даними розвідки США, після вторгнення до України Росія планує терор проти політичних опонентів, антикорупційних активістів, журналістів, представників релігійних спільнот, представників ЛГБТ та російських і білоруських активістів, які переїхали до України.

"Як ми вже бачили в минулому, ми очікуємо, що Росія намагатиметься примусити людей до співпраці шляхом залякування та репресій", - сказав американський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

У США зазначили, що вони були вражені тим, наскільки формалізовані ці списки. У них є всі ті, хто може протистояти планам Кремля в Україні.

"Ці дії, які у минулих російських операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення, насильницькі зникнення, затримання та застосування тортур, ймовірно, будуть спрямовані проти тих, хто виступає проти дій Росії, включаючи російських та білоруських дисидентів у вигнанні в Україні, журналістів та антикорупційних активістів, а також уразливих груп населення, таких як релігійні, етнічні меншини та ЛГБТК+", - сказав чиновник.

Один із помічників у Конгресі, інформуючи на умовах анонімності, сказав, що ці кроки типові для російської доктрини: збройні сили використовуються для захоплення військових цілей, тоді як спеціальні агенти формують конфлікт, а агенти розвідки прибувають у країну, щоб позбавитись опозиційних елементів.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про безперервну роботу української дипломатії на тлі російської безпекової кризи.