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Росія вже склала списки людей, яких планує вбити після вторгнення до України - Foreign Policy

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Росія вже склала списки людей, яких планує вбити після вторгнення до України - Foreign Policy

Associated Press

Росія намагатиметься примусити українців до співпраці шляхом жорстокого терору.

За даними американської розвідки, після вторгнення до України Росія планує вбити та арештувати політиків, активістів, журналістів та російських і білоруських дисидентів. 

Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на американських чиновників. 

За даними розвідки США, після вторгнення до України Росія планує терор проти політичних опонентів, антикорупційних активістів, журналістів, представників релігійних спільнот, представників ЛГБТ та російських і білоруських активістів, які переїхали до України. 

"Як ми вже бачили в минулому, ми очікуємо, що Росія намагатиметься примусити людей до співпраці шляхом залякування та репресій", - сказав американський чиновник, який говорив на умовах анонімності. 

У США зазначили, що вони були вражені тим, наскільки формалізовані ці списки. У них є всі ті, хто може протистояти планам Кремля в Україні. 

"Ці дії, які у минулих російських операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення, насильницькі зникнення, затримання та застосування тортур, ймовірно, будуть спрямовані проти тих, хто виступає проти дій Росії, включаючи російських та білоруських дисидентів у вигнанні в Україні, журналістів та антикорупційних активістів, а також уразливих груп населення, таких як релігійні, етнічні меншини та ЛГБТК+", - сказав чиновник.

Один із помічників у Конгресі, інформуючи на умовах анонімності, сказав, що ці кроки типові для російської доктрини: збройні сили використовуються для захоплення військових цілей, тоді як спеціальні агенти формують конфлікт, а агенти розвідки прибувають у країну, щоб позбавитись опозиційних елементів.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про безперервну роботу української дипломатії на тлі російської безпекової кризи.

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