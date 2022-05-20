Росія вживатиме заходи "адекватної протидії" через наміри Фінляндії та Швеції вступити до НАТО - Шойгу

Росія вживатиме заходи "адекватної протидії" через наміри Фінляндії та Швеції вступити до НАТО - Шойгу

У Росії погрожують укріплювати західні кордони через "загрози" вступу до НАТО Швеції та Фінляндії.

На засіданні колегії Міноборони РФ заговорили про постачання туди зброї та формування військових підрозділів.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на слова міністра оборони РФ Шойгу.

На засіданні колегії Міноборони Росії Сергій Шойгу зазначив, що нові загрози для Росії – це заявки на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, тому вони мають вжити заходів "адекватної протидії".

"У цих умовах активно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року у Західному військовому окрузі буде сформовано 12 військових частин та підрозділів. Організаційні заходи, що проводяться, синхронізовані з постачанням до військ сучасного озброєння і військової техніки,

– сказав Шойгу.

Нагадаємо, що країни НАТО повинні заради власних інтересів надсилати зброю Україні. Адже зараз мета всього Альянсу – захистити один одного від росіян, які вперше за 70 років намагаються "повернутися". Про це розповів спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран збройних сил США Ден Райс.

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