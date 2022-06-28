Росія взялася за свій гній: Держдума ухвалила відповідний закон

Держдума Росії ухвалила закон про гній. Тепер він не вважатиметься відходами, на гній можна буде оформити право власності та без бухгалтерських складнощів продати чи купити.

Закон також визначає умови обороту гною, наприклад заборонено забруднювати ним ґрунт, воду та ліс. А зберігати гній до переробки можна лише на спеціалізованих майданчиках.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Раніше спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко запропонувала заступнику міністра Мінсільгоспу Івану Лебедєву "глибше поринути" у вирішення проблеми з накопиченим гною сільгосппідприємствами та переробними виробництвами.

Матвієнко дорікнула відомству, що воно не займається проблемою накопичення гною, і запропонувала своє вирішення питання.

Нагадаємо, раніше Держдума РФ ухвалила закон, яким легалізувала контрабанду.

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