Росія як нацистська держава загрожує європейській та світовій безпеці - заява України в ОБСЄ

"Маніфест рашизму" послужить одним із доказів у майбутньому трибуналі над воєнними злочинцями та пропагандистами Російської Федерації.

Місія України в ОБСЄ нагадала іноземним делегаціям про публікацію у російському державному засобі пропаганди статті про необхідність знищення українців, що є черговим проявом Росії як нацистської держави.

Про це заявив очільник української місії в ОБСЄ Євгеній Цимбалюк під час спецзасідання Постійної ради ОБСЄ, присвяченого звірствам російських загарбників на Київщині, - пише Укрінформ.

"Того ж дня, коли було оприлюднено фотографії злочинів з Бучі, російське державне інформаційне агентство "РИА Новости" опублікувало статтю "Що Росії робити з Україною". З огляду на рівень цензури в Росії, зелене світло цій статті не могло бути дано помилково. Це є проявом і виправданням політики Росії щодо українців. А також це – прояв Росії як нацистської держави, що є загрозою європейській та світовій безпеці", - заявив Цимбалюк.

У статті уточнюються плани російського президента Володимира Путіна щодо України, зокрема, щодо необхідності ліквідації "бандерівської еліти" та спокутування вини українцями за її підтримку.

"Це – індульгенція для подальшого винищення українців, чи не так? І вони не хочуть приховувати своїх намірів. Тож не варто плекати ілюзій стосовно їхніх подальших планів щодо українського народу та нашої державності. "Деєвропеїзація" і "деукраїнізація". Вони хочуть стерти навіть назву держави", - додав Цимбалюк.

За словами дипломата, цей "маніфест рашизму" послужить одним із доказів у майбутньому трибуналі над воєнними злочинцями та пропагандистами російської федерації.

"І не повинно бути жодних вагань щодо наших подальших дій, як зупинити це зло. Тому що безкарність породжує ще більше насильство. А тому притягнення до відповідальності всіх винних має розірвати це порочне коло", - заявив Цимбалюк.

Під час свого виступу український посол також звернувся до представників делегації РФ не поширювати в ОБСЄ усі ті дурниці та вказівки, які вони отримують з Москви. За його словами, це їхній вибір і це їхня майбутня відповідальність – "перед майбутніми поколіннями, перед майбутніми трибуналами і перед Богом, якщо вони вірять хоч в щось".

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