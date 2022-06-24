"Росія є спонсором тероризму": Арахамія заявив, що докази зі справи Деркача мають лягти в основу санкцій

"Росія є спонсором тероризму": Арахамія заявив, що докази зі справи Деркача мають лягти в основу санкцій

Нардеп Давид Арахамія повідомив, що викриття Службою безпеки України агентурної мережі російської розвідки, до якої входив нардеп Андрій Деркач, дозволило отримати докази, які мають лягти в основу найжорсткіших санкцій.

Арахамія зауважив, що розвідка РФ використовувала долари США для фінансування підривної діяльності, тож це підтверджує те, що Росія є спонсором тероризму.

Про це нардеп написав у Мережі 24 червня.

"СБУ встановила, що російська розвідка використовувала долари США для фінансування підривної діяльності на території України. Йдеться про суми в мільйони доларів, які передбачалися для створення приватних охоронних фірм під кураторством російських розвідників", – йдеться у повідомленні політика.

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"Ці факти підтверджують не лише те, що росія є спонсором тероризму, а й те, що для фінансування злочинів російська розвідка використовує не свої нікому не потрібні рублі, а долари США. Тобто перетворює здобутки цивілізованого світу на зброю для терористів", – додав Арахамія.

Він наголосив, що Росія має бути повністю відрізана від можливості отримувати, зберігати, переказувати долари США, євро чи іншу вільноконвертовану валюту. Адже, за словами нардепа, "це для них інструмент фінансування злочинів, а не спосіб розвивати економіку, створювати блага і ділитися ними з людством".

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу ГРУ РФ, яка мала допомагати ворогові в захопленні України. До цієї мережі входив нардеп Андрій Деркач, який був завербований 2016 року.

Нардеп Деркач - агент російської розвідки!

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