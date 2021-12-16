Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а Німеччина і Франція відіграють роль модераторів - президент Єврокомісії 

Формат переговорів є дуже чітким.
Німеччина і Франція відіграють у Нормандському форматі роль модераторів і спостерігачів, а Росія є однією зі сторін конфлікту.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, - пише Укрінформ.
"Формат переговорів є дуже чітким. Після анексії Криму Росією був створений Нормандський формат, де Німеччина та Франція - модератори та спостерігачі, а сторонами конфлікту є Україна і Росія. Ми працюємо в цьому форматі. Я думаю, це і є потрібний формат для цього конфлікту", - сказала фон дер Ляєн.
Вона підтвердила, що влітку цього року Єврокомісія отримала від Європейської ради завдання розробити різні варіанти дій у разі подальшої агресії Росії проти України, і виконала "домашнє завдання". Тож Євросоюз готовий відповісти на агресивні дії РФ, хоча сподівається, що такого не станеться.
"Однією з тем нашої зустрічі була спільна занепокоєність щодо російського нарощування сил уздовж східних кордонів України. Ми закликаємо Росію провести деескалацію та утримуватися від будь-яких агресивних дій. Ми продемонстрували Україні нашу тверду підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Не має бути жодних сумнівів – Європейський Союз відповість твердо на будь-яку подальшу агресію проти України", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо, що Росія відмовляється визнавати себе стороною конфлікту на сході України. Натомість вона намагається позиціювати себе як посередника у Нормандському форматі переговорів.
Раніше Єврокомісія розробила план дій на випадок вторгнення Росії до України.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обговорив з Олафом Шольцем і Еммануелем Макроном російську загрозу.
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