Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а Німеччина і Франція відіграють роль модераторів - президент Єврокомісії

Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а Німеччина і Франція відіграють роль модераторів - президент Єврокомісії

Формат переговорів є дуже чітким.

Німеччина і Франція відіграють у Нормандському форматі роль модераторів і спостерігачів, а Росія є однією зі сторін конфлікту.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, - пише Укрінформ.

"Формат переговорів є дуже чітким. Після анексії Криму Росією був створений Нормандський формат, де Німеччина та Франція - модератори та спостерігачі, а сторонами конфлікту є Україна і Росія. Ми працюємо в цьому форматі. Я думаю, це і є потрібний формат для цього конфлікту", - сказала фон дер Ляєн.

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Вона підтвердила, що влітку цього року Єврокомісія отримала від Європейської ради завдання розробити різні варіанти дій у разі подальшої агресії Росії проти України, і виконала "домашнє завдання". Тож Євросоюз готовий відповісти на агресивні дії РФ, хоча сподівається, що такого не станеться.

"Однією з тем нашої зустрічі була спільна занепокоєність щодо російського нарощування сил уздовж східних кордонів України. Ми закликаємо Росію провести деескалацію та утримуватися від будь-яких агресивних дій. Ми продемонстрували Україні нашу тверду підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Не має бути жодних сумнівів – Європейський Союз відповість твердо на будь-яку подальшу агресію проти України", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Росія відмовляється визнавати себе стороною конфлікту на сході України. Натомість вона намагається позиціювати себе як посередника у Нормандському форматі переговорів.

Раніше Єврокомісія розробила план дій на випадок вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обговорив з Олафом Шольцем і Еммануелем Макроном російську загрозу.

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