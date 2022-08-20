Росія за допомогою Туреччини намагається обійти санкції: заява Мінфіну США

Юридичні та фізичні особи Росії намагаються використовувати Туреччину, аби обходити санкції, запроваджені США та ще 30-ти країнами.

З приводу цього свою стурбованість висловив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Про це він сказав під час телефонної розмови з турецьким колегою Юнусом Еліташом, повідомила пресслужба відомства.

"Заступник держсекретаря Адейемо висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину, щоб уникнути санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та 30 країнами", – йдеться у заяві американського Мінфіну.

Заступник міністра також наголосив на важливості докладених цивілізованим світом зусиль щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, The Washington Post повідомляла, що президент РФ Волордимир Путін хоче дозволу від президента Туреччини Реджепа Ердогана на купівлю часток у турецьких нафтопереробних заводах. Це дозволило б Росії обійти західні санкції після того, як нафтове ембарго набуде чинності наприкінці цього року.

Через це, за інформацією Financial Times, західні країни, зокрема члени ЄС, розглядають можливість запровадження каральних заходів на торгівлю та фінанси з Туреччиною.

Естонія просить ЄС вгатити восьмим пакетом санкцій проти Росії та закрити кордони для росіян

Читайте також: