Росія заборонила міністерці фінансів США і ще 60 американським чиновникам в'їзд до країни

Росія заборонила міністерці фінансів США і ще 60 американським чиновникам в'їзд до країни

Росія запровадила санкцій проти 61 американського чиновника, серед яких - міністерка фінансів США Джанет Єллен.

РФ внесла до свого "стоп-листа" 61 американського чиновника та провідних працівників оборони та ЗМІ США, заборонивши їм в'їзд до країни.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.

До списку входять керівники провідних оборонних фірм, медіа-платформ, рейтингових агентств, авіа- і суднобудівних компаній, а також окремі посадовці Держдепартаменту США. Серед американських чиновників у списку є міністерка фінансів Джанет Єллен, торгова представниця Кетрін Тай і глава Офісу координації санкцій Джеймс О’Браєн.

Таким чином Росія хотіла відповісти "на санкції США, які постійно зростають проти російських політичних і громадських діячів, а також представників вітчизняного бізнесу".

До слова, у травні РФ заборонила в’їзд до країни загалом 963 американським чиновникам і діячам, серед яких президент США Джо Байдена та держсекретар Ентоні Блінкен.

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