Росія загрожує всій Європі: Макрон зробив заяву щодо війни в Україні

Війна в Україні припинила бути конфліктом між двома сусідніми країнами. Насправді це міжнародний конфлікт, у який вже втягнуті кілька держав і який може поширитися на інші країни.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у телезверненні до співгромадян з питань України та європейської оборони.

"Ми вступаємо в нову епоху. Війна в Україні триває ось уже три роки. Від перших днів ми вирішили стати на бік України та накласти санкції на Росію. І ми ухвалили правильне рішення, тому що українці не тільки сміливо виборюють свою свободу, вони б'ються і за нашу безпеку. Ми не хочемо, щоб держава могла самовільно вдиратися на території іншої країни. Ми не хочемо, щоб було порушено міжнародне право і щоб існувало право сильнішого. Нас цього навчила історія. І це стосується не лише України", – заявив Макрон.

Він додав, що загроза з боку Росії поширюється на всю Європу і, зокрема, на Францію. Ця війна вже припинила бути україно-російським конфліктом, тому що Росія атакує мирні українські міста іранськими дронами, а на фронті на її боці воюють північнокорейські солдати.

"Росія Путіна порушує наші кордони, вона долучається до маніпуляцій на виборах, вона отруює своїх опонентів, вона блокує існування інформаційних систем, а також маніпулює нашою громадською думкою та поширює фейки в соцмережах. Вони поширюють цю пропаганду скрізь. Ця агресивність здається далеко, але насправді вона дуже близько", – наголосив президент Франції.

Нагадаємо, Макрон заявив, що мир не може бути укладений "будь-якою ціною" і під диктатом Росії. Тому Франція буде й надалі допомагати Україні, щоб забезпечити їй "сильну позицію під час переговорів з РФ".

Читайте також: