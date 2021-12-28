Росія закомплексована і вимагає, щоб з нею говорили тільки США - Кулеба про "нормандський формат"

Росія закомплексована і вимагає, щоб з нею говорили тільки США - Кулеба про "нормандський формат"

За словами очільника МЗС України, у діалог США та РФ завжди будуть включені європейські партнери.

Росія вимагає, щоб з нею говорили тільки Сполучені Штати і показує, що Європейський союз для них ніхто, НАТО – ніхто, а їхній рівень розмови – США.

Про це, коментуючи можливе відновлення переговорів у "нормандському форматі" із залученням американської сторони, в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Про зміну "нормандського формату" зараз не йдеться. Є трек американо-російський, двосторонній, вони на ньому спілкуються. Але щойно на цьому треку виникають питання, які, на думку Сполучених Штатів, неможливо обговорювати чи вирішувати без їхніх союзників, зокрема України, вони консультуються з ними. Справа в тому, що Росія трошки закомплексована, і тому вона вимагає, щоб з нею говорили тільки Сполучені Штати. РФ показує: Європейський союз для них ніхто, НАТО – ніхто, їхній рівень розмови – Сполучені Штати. Насправді це прояв зовнішньополітичного комплексу. Бо як і у людей, у держав теж є комплекси", - говорить очільник українського МЗС.

Кулеба також додав, що Росія не досягне "ексклюзивного діалогу зі США", оскільки "діалог завжди буде інклюзивним і включатиме інших європейських партнерів Америки та Україну".

"Але американці розуміють одну просту річ, що будь-яка їхня спроба вирішити щось, що стосується Європи – в широкому сенсі, включно з Україною – без самої Європи просто зруйнує трансатлантичну єдність, і позиції США на континенті", - переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що переговори Росії та США щодо гарантій безпеки пройдуть одразу після новорічних канікул.

Нагадаємо, що російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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