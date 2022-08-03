"Росія залишається зосередженою на війні": Кулеба прокоментував "готовність" Москви до переговорів

Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував заяви Росії про нібито готовність до мирних переговорів, заявивши, що країна-агресорка насправді надалі зосереджена на війні.

Про це свідчать щоденні артилерійські удари і ракетний терор проти мирного населення України.

Свою заяву міністр опублікував у Мережі 3 серпня.

"Немає нічого цинічнішого, аніж те, що поплічники Путіна кажуть, що Росія готова до мирних переговорів. Цю "готовність" ми чуємо і бачимо щодня: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові злочини. Росія залишається зосередженою на війні, все інше – лише димова завіса", – йдеться в повідомленні Кулеби.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова погодитись на мирні переговори з Україною, якщо та виконає вимоги Кремля.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією можуть бути тільки після припинення вогню і відведення її військ.

Ексканцлер Німеччини зустрівся з Путіним і заговорив про мир

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