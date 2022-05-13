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"Росія залишилася без армії, а дві країни вступили до НАТО": Арестович про провал "операції" в Україні

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"Росія залишилася без армії, а дві країни вступили до НАТО": Арестович про провал "операції" в Україні

Фото: ТСН.ua

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович оцінив як провальну так звану спецоперацію Росії в Україні. Адже заявлена ціль РФ була – не допустити розширення НАТО на Схід, а в результаті до Альянсу долучаються Фінляндія та Швеція.

Арестович звернув увагу, що це – дві країни, які якраз ще й межують з Росією.

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. 

"За результатами цієї операції ти залишився без армії, а дві країни вступили в НАТО. Напевно, це погано виконана ціль операції. Якось не залагодилося", – сказав Арестович.

"НАТО не повинне просуватися на Схід. Ми почали цю операцію, щоб НАТО не просувалося на Схід. Результат на 80-й день, умовно кажучи, – дві держави, які межують з тобою, вступили в НАТО. Чудовий результат. І ти залишився без армії паралельно. Чудовий результат, я вважаю. В ізоляції, під санкціями – видатні результати", – зіронізував радник керівника ОП.

Нагадаємо, 12 травня в Росії пригрозили, що можуть вдарити по Фінляндії та Швеції після їхнього вступу до НАТО.

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