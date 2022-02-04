"Росія залишилася на самоті": Кулеба розповів про безпрецендентну підтримку міжнародних партнерів України

Наступний тиждень буде ще більш насиченим з точки зору візитів міжнародних партнерів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що постійний потік візитів іноземних лідерів до Києва стримує РФ від агресії проти України. Така інтенсивна дипломатія, за його словами, триватиме протягом усього лютого.

Про це голова МЗС сказав на брифінгу 4 лютого.

"Ідея в тому, що інтенсивний, безперервний потік високих іноземних делегацій до України утримує Росію від подальшого загострення безпекової ситуації. Тобто це теж фактор стримування. І власне так і відбувається. Наступний тиждень буде ще більш насиченим. Інтенсивна дипломатія триватиме протягом усього лютого", - уточнив Кулеба.

Голова МЗС також наголосив, що задля стримування РФ від подальшої агресії проти України наша держава мобілізувала найвищий рівень міжнародної підтримки.

"Коли нам хтось загрожує, світові лідери їдуть до нас і стоять з нами пліч-о-пліч. Можливо, керівництво РФ розраховувало, що Україну залишать наодинці, а все навпаки - на самоті залишилася Росія зі своїми військами та погрозами. Нам вдалося мобілізувати найбільшу підтримку проти агресії РФ від 2014 року", - зазначив він.

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