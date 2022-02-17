Росія запасається кров’ю і наближає війська до кордонів України – Пентагон

Американська розвідка також констатує підвищення наступальних позицій РФ в окупованому Криму.

США зафіксували, що Росія запасається донорською кров’ю, наближає війська до кордонів України та залучає більше бойових літаків.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у Брюсселі в четвер, 17 лютого, повідомляє Reuters.

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"Не так давно я сам був солдатом. Я знаю, що такі речі не робляться без причини. І ви, звісно, не робите це, якщо маєте намір збирати речі і йти додому", – сказав очільник Пентагону.

Американська розвідка також фіксує підвищення наступальних позицій Росії в окупованому Криму.

"Ми бачимо, що вони (бойові літаки – ред.) літають у великій кількості. Ми бачимо, як вони підвищують свою готовність у Чорному морі. Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров’ю", – додав Остін.

За його словами, НАТО вивчило шляхи підвищення своєї військової готовності, оскільки розгортання РФ"підводить російські війська просто до порогу Альянсу".

Нагадаємо, 17 лютого на засіданні Радбезу ООН держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російські війська готуються розпочати атаку на Україну найближчими днями, і сили РФ на суші та морі готові до цього нападу.

Блінкен заявив, що Росія готує вторгнення в Україну вже найближчими днями | Новини світу

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