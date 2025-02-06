Росія заперечує суверенітет України та прагне подальшої анексії – ISW

Російська Федерація послідовно заперечує суверенітет України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, кум російського диктатора Володимира Путіна і ексочільник забороненої партії ОПЗЖ Віктор Медведчук прямо закликав до анексії України.

"Медведчук опублікував статтю, в якій закликав Росію повернути свої "історичні землі". До матеріалу додана карта, де всі українські території на схід від Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей позначені як частина "історичної Росії". Він наполягає, що сучасна Україна не має історичної легітимності, а її незалежність є "помилкою історії"- йдеться у свіжому звіті.

Такі заяви Медведчука, на думку експертів, є відображенням стратегічної політики Путіна щодо заперечення суверенітету України.

"Риторика Медведчука, як представника російської еліти, тісно пов'язаної з Путіним, свідчить про системне небажання Кремля вести переговори з Україною та Заходом і його принципову відмову визнавати легітимність української держави та уряду", - додали аналітики.

Нагадаємо, ультраправий проросійський політик з Румунії Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою". Він також заявив, що Україну "неминуче" поділять між собою сусідні країни.