"Росія заплатить високу ціну": генсек НАТО планує сісти за стіл переговорів з Москвою

"Росія заплатить високу ціну": генсек НАТО планує сісти за стіл переговорів з Москвою

Єнс Столтенберг заявив, що НАТО залишається готовим до змістовного діалогу з Росією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що планує скликати нове засідання Ради НАТО-Росія на початку наступного року. Дипломат наголосив, що за будь-яку подальшу агресію проти України Росія заплатить високу ціну.

Про це йдеться на сайті НАТО.

Генсек НАТО наголосив, що попри численні міжнародні заклики Росії до прозорості та деескалації, нарощування військової сили досі триває.

"Ми чітко дали зрозуміти, що будь-яка подальша агресія проти України матиме дуже високу ціну. Ми також продовжимо підтримувати нашого близького партнера Україну, як політично, так і практично. І ми виступаємо за суверенітет і територіальну цілісність України, а також за право України самій обирати свій шлях",— наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар також заявив, що НАТО залишається готовим до змістовного діалогу з Росією. Столтенберг висловив намір скликати нове засідання Ради НАТО-Росія вже на початку наступного року.

Він додав, що будь-який діалог має базуватися на основних принципах європейської безпеки і що він має відбуватися за консультаціями з європейськими партнерами НАТО, включаючи Україну.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москву не влаштує, якщо західні партнери захочуть "забовтати" переговори щодо "гарантій безпеки".

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