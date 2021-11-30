"Росія заплатить, якщо наважиться на нову агресію проти України": Столтенберг розповів, як реагуватиме НАТО

"Росія заплатить, якщо наважиться на нову агресію проти України": Столтенберг розповів, як реагуватиме НАТО

Столтенберг наголосив, що Україна - це партнер НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пригрозив, що Росія заплатить високу ціну, якщо наважиться знову напасти на Україну. Також він запевнив, що Північноатлантичний альянс розглядає кілька варіантів дій у випадку такої ситуації.

Про це він сказав напередодні зустрічі глав МЗС країн Північноатлантичного альянсу в Ризі, повідомляє "Інтерфакс".

Столтенберг запевнив, що нова агресія проти України призведе до серйозних наслідків для Росії.

"Росія заплатить високу ціну, якщо використає збройні сили проти такої незалежної країни, як Україна", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що Північноатлантичний альянс розглядає кілька варіантів дій у випадку такої ситуації, проте не уточнив, якими вони будуть.

Відповідаючи на запитання журналістів, як НАТО реагуватиме на ймовірне загострення ситуації із військами РФ на кордоні України, Столтенберг наголосив, що Україна - це партнер НАТО.

"Я думаю, що важливо розуміти різницю між союзниками з НАТО і партнером, Україною. Союзникам із НАТО ми гарантуємо захист у межах п'ятої статті статуту альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна - це партнер. Це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну й практичну підтримку", - сказав генсек НАТО.

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