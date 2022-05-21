Росія запровадила санкції проти мерців: "постраждали" Маккейн та ще чотири американські покійники

Росія запровадила санкції проти мерців: "постраждали" Маккейн та ще чотири американські покійники

Російська Федерація застосувала санкції до майже тисячі американців, серед яких не лише впливові політики США сьогодення на чолі з президентом країни Джо Байденом, а й мертві.

До російського санкційного списку, який налічує 963 особи, потрапили щонайменше 5 померлих громадян США. Їм також заборонено в’їзд на територію РФ.

Їхні імена є в переліку підсанкційних осіб, опублікованому на сайті МЗС Росії 21 травня.

Серед мерців, які тепер "не зможуть побувати в країні-агресорці", колишній американський сенатор Джон Маккейн. Політик помер ще 2018 року, проте російська влада вирішила накласти обмеження і на нього.

Судячи з інформації на сайті російського МЗС, у РФ знають про смерть Маккейна (навпроти нього стоїть позначка "помер"), однак все одно вважають за необхідне зберегти щодо нього санкційний режим.

Аналогічна ситуація ще з чотирма померлими американцями. Так, в'їзд до Росії заборонений ексконгресвумен Елсі Гастінгс, колишній першій заступниці директора ЦРУ Меліссі Дриско, екссудді Стівену О’Нілу та колишньому військовослужбовцю США Джеремі Сівітсу.

Нагадаємо, 19 травня президент США Джо Байден анонсував ще один пакет військової допомоги для України, який зокрема міститиме 18 гаубиць M777 та 18 машин для буксирування гаубиць. 21 травня гаубиці M777 уже полетіли зі США до України.

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