"Росія затягує нас у злу гру м'язами": Науседа заявив, що Литва не піде на поступки Путіну

"Росія затягує нас у злу гру м'язами": Науседа заявив, що Литва не піде на поступки Путіну

Президент Литви разом з президентом Польщі 23 лютого перебувають з офіційним візитом у Києві.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна не визнає анексію Криму та не прийме умову Путіна щодо не вступу України до НАТО.

Про він сказав у Києві 23 лютого під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентами Польщі та України.

"Те що зараз, відбувається, покликано затягнути нас у злу гру м'язами. Росія говорить з позиції сили, саме тому такі запити висуває Путін. Визнати анексію Криму і закрити двері до НАТО. Я хочу сказати, що в цій грі ми участі брати не будемо", - наголосив Науседа.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава у разі посилення ескалації з боку Російської Федерації підтримає обмеження, які унеможливлять подорожі росіян громадян Росії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи є в планах держави запровадження візового режиму з Росією.

Нагадаємо, Дуда та Науседа прибули в Україну 23 лютого, щоб показати солідарність Зеленському на тлі агресії Росії.

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