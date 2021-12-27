Росія завезла до окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян, щоб мати вплив у регіоні - Данілов

Росія завезла до окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян, щоб мати вплив у регіоні - Данілов

Дослідити, як змінився демографічний склад на півострові вкрай складно.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія завезла до тимчасово окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян, щоб створити плацдарм для впливу в регіоні.

Про це сказав Данілов у коментарі "Крим. Реалії".

За даними секретаря РНБО країна-агресорка переселяє своїх громадян до тимчасово окупованого українського Криму для того, щоб мати вплив у регіоні.

"Там йде повністю зараз переозброєння. Там сьогодні постійно проходять навчання. Щонайбільше, за даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 000 громадян РФ, заселили територію Криму", – сказав Данілов.

Українські правоохоронці відзначають, що дослідити, як змінився демографічний склад на півострові вкрай складно. Наразі прокуратура АР Крим спільно з експертами розробляють методики, за якими можна визначити, скільки росіян було переселено після окупації.

Нагадаємо:

Чинному міністрові транспорту Росії та його заступнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України. Від квітня 2014 року до листопада 2020 року до півострова Крим та з нього здійснено більше 34 тисяч незаконних авіарейсів.

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