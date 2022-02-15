Росія заявила про відведення військ: у НАТО назвали це "підставою для обережного оптимізму"

У НАТО заявили, що не вбачають реальної деескалації.
Росія заявила про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ від кордонів України, але ознак деескалації з боку РФ у НАТО поки не вбачають.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 лютого, пише Reuters.
Столтенберг назвав нинішню ситуацію навколо України "найсерйознішою безпековою кризою, з якою мала справа Європа за останні десятиліття". А також закликав РФ "відійти від краю прірви" і "перестати готуватися до війни".
"Росія накопичила безпрецедентну з часів "холодної війни" військову силу в Україні та навколо неї. Тепер усе готове до нового нападу. Але Росія ще має час відступити від прірви, перестати готуватися до війни і почати працювати над мирним рішенням... Поки що ми не бачили жодних свідчень деескалації. Є сигнали з боку Москви про те, що дипломатичні зусилля мають продовжуватися. Це дає підстави для обережного оптимізму", - висловився генсек НАТО.
Читайте також:
- Лавров прокоментував відведення російських військ до місць постійної дислокації
- "Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - Кулеба про заяву Міноборони Росії
- "Мир не в окупації та рабстві": Епіфаній закликав українців не панікувати і у разі нападу "бути готовими дати відсіч" Росії
- Кулеба: "Нам вдалося стримати РФ від будь-якого подальшого загострення"