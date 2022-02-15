Росія заявила про відведення військ: у НАТО назвали це "підставою для обережного оптимізму"

Росія заявила про відведення військ: у НАТО назвали це "підставою для обережного оптимізму"

У НАТО заявили, що не вбачають реальної деескалації.

Росія заявила про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ від кордонів України, але ознак деескалації з боку РФ у НАТО поки не вбачають.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 лютого, пише Reuters.

Столтенберг назвав нинішню ситуацію навколо України "найсерйознішою безпековою кризою, з якою мала справа Європа за останні десятиліття". А також закликав РФ "відійти від краю прірви" і "перестати готуватися до війни".

"Росія накопичила безпрецедентну з часів "холодної війни" військову силу в Україні та навколо неї. Тепер усе готове до нового нападу. Але Росія ще має час відступити від прірви, перестати готуватися до війни і почати працювати над мирним рішенням... Поки що ми не бачили жодних свідчень деескалації. Є сигнали з боку Москви про те, що дипломатичні зусилля мають продовжуватися. Це дає підстави для обережного оптимізму", - висловився генсек НАТО.

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