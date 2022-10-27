Росія заявила, що блокуватиме розслідування ООН щодо іранських безпілотників

Більшість членів Ради безпеки ООН підтримують проведення експертами організації розслідування щодо використання Росією іранських дронів-камікадзе проти цивільного населення України.

Ця пропозиція була розглянута в середу на засіданні Ради безпеки ООН, яке зібрали на прохання РФ, повідомляє Укрінформ.

Ряд членів Ради безпеки виступили з ініціативою провести розслідування експертами ООН щодо використання Росією іранських безпілотників у своїй агресивній війні проти України. Зокрема завдання ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі, що вважається військовим злочином.

Іран, який постачає Росії свої безпілотники для її злочинних дій, порушує резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 від 20 липня 2015 року. У пункті номер 4 документа зазначається, що постачання подібного озброєння потребує погодження з Радою безпеки ООН.

Моделі дронів, якими Росія вбиває мирне населення України, підпадають під категорію забороненої зброї, оскільки дальність їхнього польоту перевищує 300 кілометрів. Крім того, безпілотники Mohajer виробляє компанія Qods Aviation, яку внесено до чорного списку ООН.

У свою чергу, представники російської делегації стверджують, що ООН не повинна проводити розслідування на прохання інших членів організації.

Представник Росії Василь Небензя заявив, що інформація про іранські дрони є фейком, тому він не бачить правових підстав для проведення розслідування. Також Небензя заявив, що Росія заблокує проведення розслідування, використавши своє право вето у Раді безпеки ООН.

Представник Китаю заявив, що члени ООН повинні продовжувати переговори щодо можливого розслідування походження безпілотників, які Росія використовує у війні проти України.

"З огляду на очевидні розбіжності, члени Ради повинні продовжувати консультації для того, щоб визначити, як Секретаріат повинен виконувати свій мандат, необхідно утримуватися від поспішних дій, які підірвуть єдність Ради", — заявив заступник Китаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські агресори знову тероризували Київську область вночі, запускаючи територією області іранські безпілотники.

Нагадаємо, що українські військові знищили 19 ворожих дронів-камікадзе за дві години. Так, з 22.00 до 24.00 26 жовтня, було випущено понад два десятки «Shahed-136».

Ізраїль надасть Україні дані про іранські дрони

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