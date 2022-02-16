Росія заявила, що паспортизація на Донбасі не порушує Мінські угоди

Росія заявила, що паспортизація на Донбасі не порушує Мінські угоди

Речник Путіна наголосив, що видають паспорти українцям на Донбасі, бо їхня батьківщина їх нібито "відкинула".

Дмитро Пєсков заявив, що видавання російських паспортів на Донбасі нібито не порушує Мінські угоди і Москва робить це із гуманітарних міркувань.

Цитує Пєскова російська агенція ТАСС.

"Ця практика не є порушенням Мінських угод. Досить просто прочитати хоча б один раз цей короткий і гранично конкретний текст. Тому ці закиди необґрунтовані", - сказав речник президента Росії.

За його словами, "громадяни самопроголошених республік мають надзвичайні проблеми в соціальному плані" через те, що вони нібито "відкинуті своєю батьківщиною, Україною, - і в плані пересування, і в плані отримання соціальних, фінансових послуг".

"Тому Росія з гуманітарних міркувань дотримується цієї практики видачі паспортів. Росія видає паспорти не лише громадянам цих самопроголошених республік, а й громадянам різних країн світу, і ця практика досить поширена", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, Російська Держдума зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши 15 лютого відповідний законопроєкт. Тепер документ чекає на рішення Володимира Путіна.

На дії російської думи вже відреагували у Верховній Раді України. Там ухвалили постанову із закликом до міжнародної спільноти не визнавати незалежності самопроголошених утворень.

У МЗС наголосили, що визнання Росією т. зв. "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери.

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