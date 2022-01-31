Росія заявила, що "планові навчання" у Чорному морі закінчено, кораблі повернулися до пунктів базування

Росія заявила, що "планові навчання" у Чорному морі закінчено, кораблі повернулися до пунктів базування

У "навчаннях" було задіяно понад 20 бойових кораблів різного класу.

Чорноморський флот Росії повідомив, що понад 20 російських кораблів повернулися до пунктів базування "після навчань" у Чорному морі.

Про це у понеділок, 31 січня, повідомляє Інтерфакс.

Зазначається, що у "планових навчаннях" Чорноморського флоту у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів було задіяно понад 20 бойових кораблів різного класу.

Йдеться про фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі і ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони.

Також пресслужба Південного військового округу (ПВО) повідомила, що були завершені "перевірки боєготовності", військовослужбовці повернулися в пункти постійної дислокації, в них брали участь 6 тисяч військовослужбовців.

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