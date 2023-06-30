Росія зайшла у глухий кут і не може перемогти у війні проти України – The Atlantic

Глибше значення конфлікту між ПВК "Вагнер" та Міноборони РФ полягає в негласному визнанні, що вторгнення до України, а разом з ним і Росія, зайшли у глухий кут.

Про це у статті для The Atlantic написав професор політичної філософії Московської школи соціальних і економічних наук і науковий співробітник Прінстонського університету Григорій Юдін.

Автор публікації зазначає, що послання власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, яке він виголосив у 30-хвилинній промові в день невдалого заколоту, було політичним і сповненим протиріч.

Суть послання Пригожина в день заколоту

Так, Пригожин звинуватив військове керівництво в поганому плануванні, що призвело до зради і принесення в жертву російських військових. Водночас ватажок "вагнерівців" поставив під сумнів саму логіку війни в Україні. Він закликав до організованішого і ще жорстокішого кровопролиття, водночас стверджуючи, що весь конфлікт – результат зарозумілості президента РФ Володимира Путіна, адже президент України Володимир Зеленський від самого початку був відкритий до переговорів.

"Попри всі суперечливі моменти, промова Пригожина несла в собі абсолютно чітке послання: Путін не може виконати свої власні плани. Його система настільки неефективна, що не може перемогти у війні, яку він розпочав. І він не зміг досягти своїх цілей також і дипломатичним шляхом", – йдеться у статті.

Юдін переконаний, що заяви Пригожина не були імпровізацією. Він припускає, що ватажок "вагнерівців" має команду піарників і спічрайтерів, які роками ведуть політичні кампанії в Росії.

"Його заклики до різних незадоволених виборців: від воєнних яструбів до антивоєнних прагматиків, –ґрунтуються на ретельному аналізі тенденцій і настроїв у російському суспільстві. І цей аналіз дає єдиний висновок: дедалі більше росіян відчувають, що країна зайшла в глухий кут", – зазначається у публікації.

Немає жодного шляху для перемоги Росії

Юдін наголошує – немає жодного шляху для перемоги Росії у війні проти України. Він звернув увагу, що Путін постійно вигадує історії про те, що РФ нібито неминуче переможе. Спершу це мала бути перемога з усуненням влади в Києві. Потім перемогою мало стати захоплення Донбасу, згодом – руйнування критичної інфраструктури України, далі – замороження до смерті європейців узимку. А після цього Росія повинна була взяти гору, коли Захід втомиться від постачання зброї Україні.

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"Багато хто в Росії колись був готовий повірити в казки Путіна, але зараз мало хто може вдавати, що вірить у хороший кінець. Швидше, насувається поразка, і хоча це слово практично заборонене для публічного використання, воно все частіше і частіше згадується в приватних розмовах. У своєму публічному виступі під час заколоту Путін нарешті натякнув на реальну можливість поразки, відкрито використавши метафору "кинджала у спину", яка була використана для того, щоб розпалити обурення в Німеччині після її поразки у Першій світовій війні", – зауважує Юдін.

Росія зайшла у глухий кут

За його оцінками, зупинений заколот Пригожина дав зрозуміти, що Путін більше не є арбітром у конфлікті між польовими командирами. Російський диктатор сам став учасником цього конфлікту. Саме тому посередником виступив не він, а самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Хоча ці дві сили, які боролися одна проти одної в суботу, навряд чи можна класифікувати як прихильників чи противників війни проти України, глибше значення їхнього конфлікту полягає в негласному визнанні, що вторгнення, а разом з ним і Росія, зайшли в глухий кут. Ні в кого немає робочого плану, вся відповідальність делегована, а президент продовжує робити те, що явно не працює, в той час як його влада поступово розвалюється. Росія усвідомлює, що так далі тривати не може", – вважає автор публікації.

Резюмуючи, він зазначив – Росії потрібен вихід із глухого кута, і Путін навряд чи запропонує його. Цей факт не зміниться, навіть якщо позбутися власника "Вагнера". Його бунт може стати останнім дзвіночком перед початком пошуку виходу.

Нагадаємо, коментуючи одноденний заколот Пригожина, російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський висловив думку, що путінський режим буде повалений уже невдовзі і в досить м’якій формі.

Видання Politico оцінило, що бунт Пригожина продемонстрував крихкість влади президента Путіна. Остаточний крах, швидше за все, буде хаотичним і насильницьким, адже найвпливовіші силовики Росії навряд чи віддадуть свою владу, привілеї і багатство без бою.

Як повідомили в українській розвідці, війна між російськими ФСБ та Міноборони входить в активну фазу. Далі в Росії можливі фізичні знищення суб'єктів цього протистояння.

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