Росія збільшила кількість військ за останні 48 годин – міністр оборони Британії

Воллес сказав, що РФ судитимуть за її діями, а не заявами, оскільки нарощування військ триває.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що за останні 48 годин Росія збільшила до 7000 кількість своїх військ на кордонах з Україною, тож РФ судитимуть за її діями, а не словами про відведення.

Про це повідомляє BBC.

"Ми бачили протилежність до деяких тверджень. Ми бачили збільшення чисельності (російських – ред.) військ за останні 48 годин на 7000 людей… Гадаю, ми повіримо їм на слово, але про Росію ми судитимемо за їхніми діями, і наразі нарощування військ триває", – сказав британський міністр оборони.

Він додав, що НАТО є єдиним і "смертельно серйозно ставиться до того, як ми зіткнемося з загрозою, яка створюється для України і, можливо, для нашої безпеки".

Воллес також сказав, що для Росії стає "трагічно нормальним" використовувати "зловмисну діяльність і погрози, щоб спробувати досягти свого", і Європа має на це відповісти.

"Це справжній виклик стабільності Європи", – наголосив міністр оборони Британії.

Нагадаємо, голова Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Росія стягнула до кордонів України близько 140 тисяч своїх військових і поки що реально відводити армію не почала.

Зауважимо, що від початку доби 17 лютого російські найманці 34 рази обстріляли українські території: більшість із артилерії.

Один зі снарядів російських бойовиків влучив у будівлю дитячого садка у Станиці Луганській. Під час обстрілу малеча перебувала в дитсадку. Контузії зазнали дві жінки.

У США повідомляють, що Росія збільшила кількість військових на кордонах з Україною

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