Росія зближується зі своїми союзниками: Рютте зробив заяву про підтримку України

Країни-члени НАТО повинні бути готовими надавати Україні підтримку в боротьбі проти РФ впродовж тривалого часу. Адже Москва посилює співпрацю зі своїми союзниками.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, наголосив генсек, Україна потребує підтримки до "зими, яка може бути найважчою від 2022-го".

"Нам необхідно збільшити ціну для Путіна та для його авторитарних друзів, що його підтримують, шляхом надання Україні підтримки, якої вона потребує, щоб змінити траєкторію цього конфлікту", — сказав Рютте.

Він також зауважив, що зараз РФ продовжує напад на Україну та, що головне, зближується зі своїми союзниками. Зокрема, з Китаєм, Іраном та Північною Корею. Також згадав Рютте про постачання балістичного озброєння Пхеньяном та відправлення військ КНДР на війну.

"Кожного дня українці гинуть та зазнають поранень від смертельно небезпечних дронів "Шахед", розроблених та поставлених Іраном. На гроші, які надходять за ці постачання від Росії, Іран та його проксі дестабілізують Близький Схід та фінансують тероризм. В той самий час Китай підтримує російську економіку, надає можливості для її оборонної промисловості, сприяє поширенню її наративів", — заявив генеральний секретар Альянсу.

За його словами, військове співробітництво, яке Росія має з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, загрожує миру й безпеці в Європі, в Індо-Тихоокеанському регіоні та у Північній Америці.

Рютте зауважив, що негайний виклик, перед яким постають союзники з Альянсу, – це нарощування допомоги для України.

Нагадаємо, Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Європа майже виконала обіцянку передати Україні мільйон артилерійських снарядів.

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