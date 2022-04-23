Росія здійснює інформаційну блокаду своїх жителів, щоб приховати хід та наслідки війни: подробиці

Інфоблокада вигідна президенту Росії Володимиру Путіну, оскільки дезінформованим народом легше керувати.
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України інформують, що Росія здійснює інформаційну блокаду для своїх жителів, щоб приховати хід та наслідки війни.
Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.
- Початок "спецоперації" базувався на розповіді президента Росії Володимир Путіна про те, що "Ленін — автор та архітектор України" та "байці" про "неонацистів", які вже 8 років пригнічують народ Донбасу.
- Згодом ідея змінювалася. Окупант "героїчно" тікав від нашої армії з Київщини, Чернігівщини, Сумщини з поясненням, що там вже немає нацистів.
- Схожа історія відбулася й в Маріуполі. Путін відмовився від штурму "Азовсталі" і вже 21 квітня Сергій Шойгу знову оголосив про "перемогу" в місті та "героїчне" перекидання військ на інші території.
- Але станом на 22.04 на території «Азовсталі» досі тривають бої.
"Інфоблокада вигідна Путіну, оскільки дезінформованим народом легше керувати. Згадаймо історію Північної Кореї та їхньої "перемоги" у Чемпіонаті Світу з футболу-2014. Та уявімо, який парад на 9 травня буде цьогоріч, та скільки "перемог" буде приписано російській армії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині спецслужба депортувала трьох громадян РФ, які активно пропагували ідеї "руZкого міра".
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