"Росія - жіночого роду": в Москві зухвало відреагували на погрозу "дати РФ по яйцях"

"Росія - жіночого роду": в Москві зухвало відреагували на погрозу "дати РФ по яйцях"

На такі слова традиційно грубо відповіла речниця російського міністерства Марія Захарова у своєму Telegram.

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на слова ексочільника МЗС Польщі та чинного євродепутата Радослава Сікорського про те, що Росія — "серійний ґвалтівник".

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Так, 11 січня Сікорський у своєму Twitter, коментуючи слова очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що НАТО нібито захоплює "осиротілі" після СРСР території, написав: "Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше, серійним ґвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях".

Своєю чергою, речниця російського міністерства Марія Захарова у своєму Telegram традиційно грубо відповіла євродепутатові на такі слова.

"Росія – жіночого роду. Схоже, Сікорський став жертвою концепції гендерного різноманіття", – написала Захарова.

Нагадаємо, в результаті багатогодинних перемовин між представниками США та Росії в Женеві, Росія не змогла переконати США не запрошувати Україну до НАТО. Після зустрічі в американській делегації заявили, що Вашингтон не дозволить порушувати політику "відкритих дверей Альянсу".

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