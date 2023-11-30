"Росія зміцнює позиції": фон дер Ляєн зробила заяву про війну в Україні і її майбутнє

Росія продовжує зміцнювати свої позиції і намагається перехопити ініціативу. З огляду на це у ЄС зробили заяву про подальшу підтримку Києва.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зобов'язання Євросоюзу перед Україною повинні залишатися "твердими".

Про це пише The Guardian.

"Стратегічна обстановка навколо нас докорінно змінилася. Це створює новий вид відповідальності для Європи. Я називаю це стратегічною відповідальністю. Це відповідальність, перш за все, за підтримку України в цій війні, і так довго, як це буде потрібно", - сказала вона на форумі Європейського оборонного агентства в Брюсселі.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що саме зараз підтримка України має бути непохитною, хоч це "буде нелегко".

"Росія зараз зміцнює свої позиції. Намагається перехопити ініціативу. А це означає, що ситуація на полі бою залишається дуже складною. Але це не аргумент проти підтримки. Навпаки, це аргумент на користь більшої підтримки", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що РФ не контролює всі окуповані території України, тому що українська армія витіснила загарбників з частини з них.

"Україна навіть відтіснила російський флот в Чорному морі і знову може поставляти зерно по цьому морському коридору. Фінляндія стала членом НАТО, маючи протяжний кордон з Росією. Скоро стане і Швеція. Україна знаходиться на шляху до членства в ЄС. А Кремль позбавив себе доступу до західних економік та інноваційних систем і поставив себе в залежність від Китаю. Ми багато чого досягли разом. І все це - вагомі аргументи на користь постійної підтримки України", - додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у НАТО зробили несподівану заяву про Залужного. У брюссельских кулуарах зізналися, що у головнокомандувача ЗСУ є план на війну. В Альянсі вже затвердили річну стратегію взаємодії з Києвом.

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