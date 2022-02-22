Росія зможе будувати військові бази на сході України - Reuters

Напередодні Путін визнав "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Росія отримала право на будівництво військових баз на території самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" відповідно до договорів, підписаних президентом Володимиром Путіним з їхніми сепаратистськими лідерами.

Про це повідомляє Reuters.

Також читайте Зустріч Байдена і Путіна тепер малоймовірна - CNN

Відповідно до договорів про дружбу, поданих Путіним на ратифікацію парламенту, Росія має право будувати бази в сепаратистських регіонах, і вони, на папері, можуть зробити те ж саме в Росії.

Сторони також зобов'язуються захищати одна одну та підписати окремі угоди про військове співробітництво та про визнання кордонів одна одної.

У договорі також йдеться про співпрацю над інтеграцією економік.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання Росією "незалежності" самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Сторони підписали указ про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу.

Читайте також:

У Сирії визнали рішення Москви про фейкову незалежність ОРДЛО

ОРДЛО Резніков відреагував на визнання Путіним ОРДЛО: "Нова Берлінська стіна?"

Байден підписав указ про санкції проти "ДНР" та "ЛНР"

Реакція світу: чим завершилося екстрено скликане засідання Радбезу ООН



