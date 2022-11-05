Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України – Піонтковський

Іран готовий надати РФ ракети дальністю до 800 км, а Україна не отримує від США нічого з дальністю понад 80 км.
Російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський висловив думку, що Іран став для Росії надійнішим та могутнішим союзником, ніж США для України.
Про це він заявив у ефірі Еспресо.
За словами Піонтковського, у Росії зараз говорять про те, що вони не мають потреби у застосуванні ядерної зброї, адже можуть закинути Україну у кам'яний вік конвенційною.
"На цю загрозу Захід адекватної відповіді ще не дав. Я не засуджую зараз американців, це наша спільна проблема. Але виходить так, що у Росії союзник надійніший і могутніший. Великий і технологічний Іран поставляє ракети дальністю до 800 кілометрів, проти яких немає захисту. А США, союзник України, не надає нічого з дальністю понад 80 кілометрів, ще й не здатен захистити від ворожої зброї. Мені незручно казати ці слова, але я їх повторюю у Вашингтоні, що виглядає так, наче Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України", – сказав він.
Опозиціонер закликає негайно вирішувати цю проблему.
"З цим потрібно щось негайно вирішувати. Я сподіваюсь, що на зустрічі Великої сімки будуть ухвалювати рішення у найближчі два дні. І Україна, мені здається, повинна дуже твердо та публічно це вимагати", – підкреслив Піонтковський.
Передавання Росії іранських ракет
CNN з посиланням на представника однієї з країн Заходу повідомило, що Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони для ударів по українських містах. Західні офіційні особи припускають, що зброя буде доставлена до кінця року.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що Іран планує відправити до Російської Федерації партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.
Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що наразі немає підтвердження того, що Росія отримала іранські балістичні ракети.
Читайте також: