Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України – Піонтковський

Іран готовий надати РФ ракети дальністю до 800 км, а Україна не отримує від США нічого з дальністю понад 80 км.

Російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський висловив думку, що Іран став для Росії надійнішим та могутнішим союзником, ніж США для України.

Про це він заявив у ефірі Еспресо.

За словами Піонтковського, у Росії зараз говорять про те, що вони не мають потреби у застосуванні ядерної зброї, адже можуть закинути Україну у кам'яний вік конвенційною.

"На цю загрозу Захід адекватної відповіді ще не дав. Я не засуджую зараз американців, це наша спільна проблема. Але виходить так, що у Росії союзник надійніший і могутніший. Великий і технологічний Іран поставляє ракети дальністю до 800 кілометрів, проти яких немає захисту. А США, союзник України, не надає нічого з дальністю понад 80 кілометрів, ще й не здатен захистити від ворожої зброї. Мені незручно казати ці слова, але я їх повторюю у Вашингтоні, що виглядає так, наче Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України", – сказав він.

Опозиціонер закликає негайно вирішувати цю проблему.

"З цим потрібно щось негайно вирішувати. Я сподіваюсь, що на зустрічі Великої сімки будуть ухвалювати рішення у найближчі два дні. І Україна, мені здається, повинна дуже твердо та публічно це вимагати", – підкреслив Піонтковський.

Передавання Росії іранських ракет

CNN з посиланням на представника однієї з країн Заходу повідомило, що Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони для ударів по українських містах. Західні офіційні особи припускають, що зброя буде доставлена до кінця року.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що Іран планує відправити до Російської Федерації партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що наразі немає підтвердження того, що Росія отримала іранські балістичні ракети.