"Росія знищує": Зеленський про обстріли окупантами житлових кварталів

РФ завдає удари артилерією та авіацією.

Російська армія цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру, людей і житлові квартали.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 4 березня.

“Українські міста не бачили такої нелюдськості, такої нелюдскої жорстокості від часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, Харків, Маріуполь - цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, знищують людей, знищують житлові квартали”, - каже глава дежави.

За словами президента, протягом 3 березня у Чернігові загинуло близько 47 мирних мешканців. Російська армія б'є з артилерїі та завдає авіаударів, наголосив Зеленський

“Росія знищує, Харків знищують. Як це сталося? Сьогодні вранці ракета вдарила у будівлю школи по дітях. Такою стає реальність коли приходить братська Росія”, - наголосив президент.