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"Росія знищує": Зеленський про обстріли окупантами житлових кварталів

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"Росія знищує": Зеленський про обстріли окупантами житлових кварталів

Associated Press

РФ завдає удари артилерією та авіацією.

Російська армія цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру, людей і житлові квартали.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 4 березня.

“Українські міста не бачили такої нелюдськості, такої нелюдскої жорстокості від часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, Харків, Маріуполь - цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, знищують людей, знищують житлові квартали”, - каже глава дежави.

За словами президента, протягом 3 березня у Чернігові загинуло близько 47 мирних мешканців. Російська армія б'є з артилерїі та завдає авіаударів, наголосив Зеленський

“Росія знищує, Харків знищують. Як це сталося? Сьогодні вранці ракета вдарила у будівлю школи по дітях. Такою стає реальність коли приходить братська Росія”, -  наголосив президент.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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