Росія знову нарощує війська під кордоном з Україною - CIT

Росія знову нарощує війська під кордоном з Україною - CIT

Чергове перекидання військ відбулося перед розмовою Путіна з Байденом.

Росія продовжує нарощувати війська біля українських кордонів. Зараз кількість військових країни-агресорки може бути більшою, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні цього року.

Про це повідомляє група незалежних російських дослідників Conflict Intelligence Team (CIT).

До українських кордонів зокрема стягнули зенітні ракетні комплекси. Крім того, Кремль намагається блокувати поширення інформацію про пересування своїх військ.

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"На тлі переговорів зі США, НАТО та ОБСЄ перекидання російських сил до кордонів триває. У відкритих джерелах ми можемо спостерігати, як збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, що перекидається, розширюється: до танків і самохідних знарядь додалися зенітні ракетні комплекси", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що найбільш активне перекидання військ за останній місяць спостерігалося в областях на північний схід від українського кордону — у регіони, які не межують із непідконтрольними Україні територіями Донецької та Луганської областей.

Найбільші місця зосередження російських сил — Клинці та Климово Брянської області, менш ніж за 50 кілометрів та 10 кілометрів від кордону з Україною відповідно.

Нагадаємо, 30 грудня президент США Джо Байден розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.

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