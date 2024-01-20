Росія знову скликає Радбез ООН: названа причина

Рада Безпеки ООН на вимогу РФ збереться на засідання за участю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, щоб знову «засудити» постачання зброї Україні для її протистояння російській агресії.

Засідання Радбезу розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом), - про це повідомляє Укрінформ.

До участі в засіданні запрошено й українську делегацією.

Нагадаємо, що Росія щомісяця збирає Радбез із цього питання, проте постійні члени, що представляють демократичні країни, та доповідачі від секретаріату ООН, щоразу вказують їй на законність та необхідність надання допомоги Україні, що відповідає принципам Статуту Організації. Також Москва отримує військову допомогу в таких країн, Іран та Північна Корея, грубо порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН, за які сама ж голосувала.

За інформацією речника Генсека Стефана Дюжарріка, Лавров перебуватиме у Нью-Йорку 22-24 січня, де також візьме участь у дебатах Радбезу міністерського рівня з питань Близького Сходу, що за ініціативою Франції, яка цього місяця головує в РБ, відбудуться 23 січня.

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Росія «позиціонує себе як миротворець», але «не може обдурити ні арабський, ні мусульманський світ, тому що вони прекрасно знають, чому загинули більш як пів мільйона цивільних осіб у Сирії», зауважив постпред України при ООН Сергій Кислиця.

«Президент Сирії Башар аль-Асад же не самостійно діяв (знищуючи цивільне населення, – ред.), а за підтримки РФ, причому не тільки політичної, а й фінансової та воєнної. Тому ніхто не забуде, як РФ долучалася до масового вбивства арабів. Упевнений, що мої колеги - хто тихо, хто не дуже тихо - посміхаються, коли чують промови російських дипломатів», - резюмував він.

Нагадаємо, що раніше Росія скликала засідання Радбезу ООН після атаки на хуситів в Ємені.

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