Росія знову спробує використати нафту у війні - Білий дім

У США назвали заяви Росії про можливе скорочення видобутку нафти черговою спробою Москви перетворити енергоресурси на зброю.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Путін знову прагне перетворити енергоресурси на зброю»,- сказав офіційний представник адміністрації США.

Водночас він наголосив, що схожі кроки з боку Росії не є великим сюрпризом.

«Це просто свідчить, до якого ступеню він (Путін – ред.) готовий використовувати енергетичні ресурси в якості зброї», - зазначив Кірбі.

До того ж Сполучені Штати Америки продовжать працювати із союзниками й партнерами, щоб збалансувати попит і пропозицію на енергетичному ринку у світі.

Також в США продовжують вважати необхідним не дозволили Путіну наживатися на нафті в неправомірний спосіб та фінансувати свою армію користуючись з цього.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу 4 лютого затвердила граничну ціну на бензин і дизпаливо з Росії на рівні $100 за барель, а на продукцію, що продається з дисконтом, — на рівні $45 за барель. Обмеження набудуть чинності від 5 лютого 2023 року.

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